Власти Приморья снизят имущественный налог для предприятий, занимающихся арендным жильем

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Власти Приморья снизят имущественный налог для предприятий, реализующих проекты в сфере наемного жилья. Сейчас эта ставка составляет 2,2%, с 1 января 2022 года она снизится до 0,7%, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

"Налоговая льгота будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года и распространяться на квартиры и машино-места, входящие в состав многоквартирных домов и предназначенные для сдачи в аренду физическим лицам. Причем пониженная налоговая ставка в отношении этих объектов будет применяться, если организация сдает внаем квартиры суммарной общей площадью не менее 2,4 тыс. кв. м либо направляет на строительство арендного жилья не меньший объем средств, чем высвобождается в результате применения налоговой льготы", - говорится в сообщении.

Воспользоваться льготой смогут организации, которые предоставляют денежные ссуды для строительства арендных домов либо управляют наемным жильем и сдают его в аренду.

Программа "Арендное жилье" начала действовать в Приморье в 2020 году. Квартиры предназначены, прежде всего, для работников бюджетной сферы, молодых профессионалов и узконаправленных специалистов. Такое жилье можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий граждан. Арендный платеж в этом случае почти вполовину меньше рыночной стоимости.