Китай временно прекратил импорт морепродуктов двух российских компаний из-за коронавируса

ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Главного таможенного управления КНР.

Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. В кратком сообщении ведомства указывается, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай этими компаниями замороженной горбуши был выявлен коронавирус.

Таким образом, в соответствии с принятыми в КНР правилами таможня прекращает на одну неделю принимать декларации на импорт продукции от этих компаний.