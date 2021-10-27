Проект бюджета Кузбасса на 2022 год с дефицитом в 12,8% внесли в региональный парламент

КЕМЕРОВО, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев внес в законодательное собрание региона проект областного бюджета на 2022 год, который предусматривает общий объем расходов в размере 186,9 млрд рублей при дефиците в 12,8%, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе парламента Кузбасса.

"Проект бюджета внесен в парламент Кузбасса, публичные слушания назначены на 11 ноября. <...> [Законопроектом предлагается] утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 169,256 млрд рублей; общий объем расходов областного бюджета в сумме 186,946 млрд рублей; дефицит областного бюджета в сумме 17,689 млрд рублей, или 12,8% без учета безвозмездных поступлений", - сообщили в пресс-службе.

Бюджет 2021 года приняли в декабре 2020 года с доходами в размере 148,4 млрд рублей, расходами - 164,4 млрд рублей, дефицитом - около 16 млрд рублей, что составляло порядка 15% без учета безвозмездных поступлений. Дефицит был связан со значительным снижением налоговых поступлений в бюджет от угольных предприятий на фоне мирового угольного кризиса. После стабилизации ситуации на мировых угольных рынках темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кузбасса выросли. По данным на начало сентября, собственная доходная база бюджета выросла на 32% и существенно превосходит темпы роста расходной части бюджета, благодаря чему бюджет 2021 года стал исполняться с профицитом.