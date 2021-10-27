Эксперты: привлекаемый к работе со студентами бизнес нужно интегрировать в среду вуза

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Представителям бизнеса, повышающим интерес российских студентов к предпринимательству, нужно помочь влиться в вузовскую среду. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС эксперты, комментируя стратегическую инициативу "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре подписал распоряжение, утверждающее перечень стратегических инициатив. Цель одной из них - "Платформы университетского технологического предпринимательства" - создание экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов для формирования пула быстрорастущих технологических компаний.

Как отмечали в правительстве, реализация инициативы позволит создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов. В ее рамках, в частности, запланирована поддержка вузов за счет грантов по программе "Студенческий стартап". Также при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. Основная задача - помочь командам технологических энтузиастов вывести свои продукты на рынок.

Зарождение нового рынка

Инициатива направлена на создание в России рынка студенческих стартапов, считает сооснователь группы компаний "Техноспарк" Денис Ковалевич. Если из десятков тысяч стартапов, которые возникнут в ближайшие 10 лет, будут проинвестированы тысячи, а сотни - станут растущими бизнесами, то это уже будет "на два порядка больше, чем сегодня создается стартапов студентами и университетами", предположил он.

"Студенты и университеты по всему миру вносят огромный вклад в создание новых стартапов. Но если в период учебы в мире рождается 25% всех стартапов, то в России - всего 2-3%", - сказал Ковалевич.

Эксперт московского реготделения "Деловой России", замруководителя филиала Ассоциации профессионалов по управлению закупками в Калуге Роман Швырев также считает, что инициатива способна дать положительный технологический эффект. "Студенты совместно с преподавателями и бизнес-наставниками могут разрабатывать технологические стартапы. Проекты могут быть разнообразными - посвященные Urban Air Mobility [городские транспортные системы, перемещающие людей по воздуху], программные продукты в рамках доступного и умного города, big data-проекты, проекты, связанные с экологией и безопасностью", - уточнил он.

Результаты реализации инициативы будут зависеть от степени вовлеченности вузов и их работы с предпринимательским сообществом, полагает Швырев. Если проект станет частью KPI высших учебных заведений, то процесс внедрения будет проходить оперативно, добавил эксперт.

Как "подружить" бизнес и высшее образование

Бизнес нужно вовлекать в реализацию инициативы на всех уровнях, заявил доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, руководитель реготделения Партии роста в Липецкой области Вадим Ковригин. Однако, как заметил он, распоряжение не содержит способы интеграции кадрового состава вузов и предпринимательского сообщества, а также инициативы по упрощению контрольных мероприятий для вузов со стороны Рособрнадзора.

"Не заставите вы всех штатных вузовских преподавателей уйти от лекций, семинаров и перейти к деловым играм, assessment и тому подобному. Куда девать часть нынешнего кадрового состава вузов? Вот так легко взять и заменить их на представителей предпринимательского сообщества не получится - университетская культура, мягко сказать, другая", - сказал Ковригин, подчеркнув, что предпринимателям нужна помощь. Он считает, что вузам понадобится должность методиста по работе с внешними экспертами.

Председатель комитета "Опоры России" по предпринимательскому образованию Елена Ляпунцова, напротив, отметила позитивный опыт сотрудничества бизнеса и научного сообщества. В сентябре 2020 года деловое объединение подписало с Минобрнауки соглашение, целями которого являются повышение интереса студентов к предпринимательству и создание условий для развития у них компетенций, необходимых для организации и ведения своего бизнеса. В частности, речь идет о вхождении предпринимателей с мастер-классами в вузы разных регионов.

"Опора России" работает во всех 85 регионах страны, что позволяет нам, консолидируя опыт и лучшие практики сотрудничества бизнеса и университетов по всей стране, создавать предпосылки для эффективного диалога предпринимателей со студенчеством", - считает Ляпунцова. Однако на данном этапе нужно сформировать практику комфортного вхождения предпринимателя в университетскую среду и понять, как правильнее формализовать этот процесс, уточнила она.

"Нужно понимать, что предприниматель - это эксперт, носитель уникального опыта и знаний, которому однако бывает непросто встроиться в университетскую среду в силу того, что учебный процесс в университете четко структурирован, у него свои рабочие программы, свое расписание, которое создается в начале семестра, в то время как у предпринимателя на первом плане все-таки его бизнес", - сказала Ляпунцова, отметив, что это двунаправленный процесс и предпринимателям также необходимо "прокачивать" свои soft skills.

Подспорьем в сотрудничестве молодежи и бизнеса могут стать точки притяжения для обсуждения студенческих проектов, считает Роман Швырев. "Это могут быть неформальные кафе, организованные для привлечения технологической молодежи на базе кампуса, регулярные мероприятия при вузах и культурных центрах, на которые могут приходить люди из Яндекса, Google, Роскосмоса и других техкомпаний. Это позволит ребятам общаться на одной волне и чувствовать поддержку", - отметил он.