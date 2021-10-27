Многоквартирное строительство в Геленджике планируют возобновить благодаря новому генплану

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Разработка нового генерального плана города-курорта Геленджик позволит снять действующие в течение трех лет в связи с дефицитом коммунальных ресурсов ограничения на строительство новых многоквартирных жилых домов. Об этом ТАСС заявила главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова.

25 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что прошли первые общественные слушания по проекту нового генерального плана города, обсуждения идут горячо и эмоционально. По его словам, новым генпланом закрепят необходимое Геленджику развитие коммунальных сетей, сохранение зеленых зон, курортной составляющей, укрепление социальной инфраструктуры.

"В настоящее время в Геленджике введено ограничение на новое строительство многоквартирных жилых домов в связи с дефицитом коммунальных ресурсов. В рамках разработки генерального плана предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры города - это строительство новых и расширение имеющихся сетей водоснабжения, водоотведения, планируется новых источников водоснабжения, реализуется большой проект по реконструкции и строительству очистных сооружений. Новый генеральный план поможет рационально использовать и развивать имеющиеся земельные ресурсы в интересах жителей, способствовать развитию комфортной городской среды", - сообщила Семенова.

Она уточнила, что ограничения на новое строительство многоквартирных жилых домов действует на протяжении трех лет и разработка нового генплана, которым предусмотрено развитие коммунальных сетей, позволит снять их.

По словам собеседницы агентства, особенность местоположения Геленджика обусловлена ограничением горами с одной стороны и морем с другой, в связи со сложным рельефом город испытывает сложности с земельным фондом. При дальнейшей застройке Геленджика планируется применять комплексное развитие территории для обеспечения населения не только комфортным жильем, но и социальными объектами, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, зонами отдыха.

Главный архитектор города-курорта добавила, что проектом нового генерального плана предусмотрено увеличение зеленых зон, создание особо охраняемых природных территорий, новых парков и скверов, к этому моменту оставался не разработанным зеленый лесопарковый пояс города, в рамках разработки нового генерального плана его запроектировали на Толстом и Тонком мысах, а также вдоль федеральной трассы "Дон". Касаемо применения краевой нормы ограничения жилого строительства и апарт-отелей, а также высотности на расстоянии 500 м от береговой линии Черного моря она пояснила, что указанная мера позволит сохранить исторический облик города, эстетическое восприятия береговой линии, что способствует привлечению отдыхающих и развитию туристической отрасли.

О новом генплане

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой для того, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.