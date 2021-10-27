В Бурятии запустили проект по развитию молодежного предпринимательства для студентов

УЛАН-УДЭ, 27 октября. /ТАСС/. Образовательную программу по развитию молодежного предпринимательства запустили в Бурятии по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили ТАСС в среду в правительстве региона.

"Студенты четырех вузов в Улан-Удэ и одного техникума в Кяхте пройдут в новом учебном году образовательную программу "Время твоих идей", ее запускает центр "Мой бизнес", - сообщили в правительстве.

Обучение рассчитано на старшекурсников, оно включает профориентационное тестирование, образовательную программу, интенсив по бизнес-планированию с участием специалистов "Моего бизнеса".

Задействовали учащихся Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, Бурятской сельхозакадемии, Бурятского госуниверситета, Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления, а также Восточно-Сибирской академии культуры и искусства.

В сентябре 2021 года глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике в последнее время регистрируется рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства - за 2020 год на 1 тыс. Одним из факторов стало то, что многие легализовались, так как им оказали меры поддержки в условиях пандемии коронавируса: бизнес начал "выходить из тени". В республике растет число самозанятых: за первые шесть месяцев 2021 года - в два раза, до 6,6 тыс. человек.

Самозанятые также могут рассчитывать на господдержку по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.