Московская "Деловая Россия" попросила разрешить работу спа по QR-кодам в нерабочие дни

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель московского регионального отделения (МРО) "Деловой России" Денис Назаров направил письмо мэру столицы Сергею Собянину с предложением разрешить работу предприятий индустрии красоты и спа-салонов в нерабочие дни при соблюдении ряда мер, в том числе допуску клиентов по QR-кодам. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Аналогичное письмо деловое объединение направило в адрес руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой.

"Предлагаем внести дополнения в указ мэра Москвы от 21 октября 2021 года номер 62-УM и разрешить работу предприятий отрасли индустрии красоты и спа на территории города Москвы с учетом максимальных требований безопасности: 100% вакцинация сотрудников предприятия, запись клиентов осуществляется только в режиме онлайн или по телефону, наличие у всех клиентов QR-кoдa, оформленного в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в обращении.

Предполагается, что в помещении будут находиться столько клиентов, сколько и рабочих кресел, причем расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 м. На входе в помещение сотрудникам и клиентам будут измерять температуру, выдадут маску и бахилы, а руки обработают дезинфицирующими средствами. После каждого посетителя место обслуживания и все инструменты планируют дезинфицировать согласно нормам СанПиН и Роспотребнадзора, и все эти работы фиксировать в журнале.

Причины обращения

Как отметили в московской "Деловой России", индустрия красоты и спа наиболее защищена с учетом малого скопления людей, на ее предприятиях соблюдаются необходимые требования. В частности, там предусмотрен график работы персонала "два через два", "что уже на 50% сокращает численность сотрудников, единовременно находящихся в помещении". Сам рабочий процесс организован по принципу "один мастер - один клиент", уточнили в бизнес-объединении. Численность клиентов единовременно на площади 250 кв. метров составляет не более 10 человек, на площади 100 кв. м - не более трех-четырех человек. При этом они все рассредоточены по разным помещениям и кабинетам специалистов и не пересекаются, потому что процедуры проводятся строго по времени записи. Контакт между клиентами минимален или вовсе отсутствует, считают в столичном реготделении "Деловой России".

Там также уточнили, что дезинфекция и рециркуляция на предприятиях отрасли проводятся "строго в соответствии с установленными правилами Роспотребнадзора" по аналогии с медицинскими организациями, активно проводится вакцинация сотрудников. Так, на сегодняшний день число привитого персонала составляет от 80 до 100%. Все расходные материалы - одноразовые, многоразовые же инструменты проходят обработку и стерилизацию после каждого клиента, отметили в организации.

"Отрасль готова обеспечить необходимую безопасность граждан и работников организаций в период нерабочих дней, установленных приказом мэра Москвы. Стоит отметить, что за предыдущий период ограничительных мер рабочей группой по развитию оздоровительной индустрии спа и восстановительной медицины MPO "Деловая Россия" проведен анализ отрасли, который показывает переход до 70% услуг в нелегальную деятельность, а принятые ограничения от 20 октября 2021 года могут простимулировать еще больший переход предпринимателей отрасли в "серый сегмент", - говорится в письме.

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. В этот период в том числе приостанавливается доступ в салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, солярии, бани, сауны и другие подобные объекты.