Исследование Superjob: пик зарплатных ожиданий в Москве чаще всего приходится на 30-39 лет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Максимумы зарплатных ожиданий в Москве чаще всего фиксируются в возрастной группе 30-39 лет. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, проведенном в октябре среди 16 тыс. резюме москвичей с опытом работы по профессии от года, опубликованных в течение последнего календарного года.

"Пик среднерыночных зарплатных ожиданий в большинстве профессиональных групп приходится на возраст 30-39 лет. Так, к примеру, программисты "1C" в этом возрасте претендуют в среднем на 180 тыс. рублей в месяц, тестировщики - на 100 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

На 40-49 лет приходится пик средних зарплатных ожиданий у медработников: 130 тыс. рублей среди врачей-хирургов и 70 тыс. рублей среди медицинских сестер. Прорабы СМР и электрогазосварщики в 40-49 лет в среднем претендуют на доход выше, чем их более молодые и зрелые коллеги (110 и 90 тыс. рублей соответственно).

На возраст от 50 лет приходятся самые высокие средние зарплатные ожидания среди HR-менеджеров: 90 тыс. рублей в месяц по Москве. Юристы на такую зарплату претендуют и в 30-39, и после 50 лет.

Максимумы зарплатных ожиданий также чаще всего фиксируются в возрастной группе 30-39 лет. Так, например, самые высокие ожидания по зарплате характерны для возраста 30-39 лет среди дизайнеров (180 тыс. рублей в месяц), менеджеров по закупкам (200 тыс. рублей), юристов (250 тыс. рублей) и менеджеров по продажам (350 тыс. рублей).

Наиболее высокие зарплатные аппетиты зафиксированы в возрастной группе 40-49 лет среди соискателей должностей менеджера по персоналу, медицинской сестры, системного администратора, прораба СМР (по 200 тыс. рублей). Среди резюме на соискание позиции кладовщика максимумы зарплатных ожиданий фиксируются как среди молодежи до 30 лет, так и среди кандидатов в возрасте от 30 до 39 (по 100 тыс. рублей). А вот среди бухгалтеров максимум в 150 тыс. рублей встречается в большинстве возрастных групп, лишь молодежь до 30 лет не решается на него претендовать.