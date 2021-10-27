Барнаульский элеватор откроет цех по переработке гречихи в 2022 году

БАРНАУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Цех по переработке гречихи стоимостью 130 млн рублей запустят в первом полугодии 2022 года в Алтайском крае, который является регионом-лидером по ее производству. На первом этапе новый цех Барнаульского элеватора будет перерабатывать 100 тонн сырья, сообщил на пресс-конференции в среду начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

"На Барнаульском элеваторе продолжается реконструкция, модернизация производства. Собственник предприятия ("Вега-инжиниринг", прим. ТАСС) с момента вхождения в актив в 2020 году сделал капремонт мельничного комплекса, поменял систему водоснабжения отопления, подвел газ. В настоящее время проходит экспертиза проекта, который подразумевает строительство цеха по переработке гречневой крупы. Строительная часть проекта закончена, заказано оборудование. Мы надеемся, что в течение первого полугодия цех по переработке гречихи будет введен в эксплуатацию, и мы увидим новое производство на территории барнаульского элеватора", - сказал Большаков.

Он уточнил, что общая стоимость реализации проекта оценивается в 120-130 млн рублей.

"На первом этапе производственные мощности составят в пределах 100 тонн в сутки переработки с дальнейшим увеличением до 150 тонн", - уточнил Большаков. По его словам, в проект реконструкции элеватора в Барнауле московская компания "Вега-инжиниринг", купившая предприятие в результате торгов в прошлом году, вложила уже 200 млн рублей.

Барнаульский элеватор один из крупнейших промышленных объектов Алтайского края, построенный в 1939 году. Длительное время имущество предприятия арендовала агропромышленная компания "Мельник".

Алтайский край является регионом-лидером по производству гречихи. В этом году ее посевы были увеличены до 555 тыс. гектаров. Сбор урожая, по последним данным, составляет 560 тыс. тонн в бункерном весе, что соответствует уровню всего 2020 года при том, что уборочная кампания еще не завершена.