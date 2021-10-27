В проект низкоуглеродной стратегии заложен рост цен на электроэнергию на 4% к 2030 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития России предполагает увеличение стоимости электроэнергии в постоянных ценах на 4% к 2030 году, сообщил журналистам глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.

При этом к 2050 году ожидается рост цен на 26%.

"В целевом сценарии более активно меняется [энергетический] баланс, более активно внедряются ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. ТАСС), более активно внедряется атом, и это будет стоить дополнительных инвестиций, которые будут окупаться. То есть это не стоимость CO2, среднее ценообразование или предельное, это просто технологический сдвиг, в результате которого мы от более CO2-емких технологий приходим к менее [CO2-емким], но более дорогим", - пояснил Решетников.

Глава МЭР отметил, что вместе с тем инерционный сценарий проекта предполагает, что стоимость электроэнергии в постоянных ценах не изменится. Этот сценарий не позволит РФ в полной мере реализовать свои международные климатические обязательства.