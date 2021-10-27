Mercury Retail Group намерена провести IPO на Московской бирже

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Компания Mercury Retail Group, управляющая сетями алкогольных ретейлеров "Красное & белое" и "Бристоль", намерена провести первичное публичное размещение ГДР с листингом на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"Mercury Retail Holding PLC объявляет о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что предложение будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding PLC.