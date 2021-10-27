Москва подписала соглашение с первым участником нацпроекта о поддержке занятости

МОСКВА, 27 октября./ТАСС/. Власти Москвы подписали соглашение с первым участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - ОАО "РЖД". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Департамент экономической политики и развития Москвы подписал соглашение с первым участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" - ОАО "РЖД". Теперь в компании появится корпоративный центр опережающей подготовки персонала по методикам WorldSkills", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в рамках соглашения с Москвой ОАО "РЖД" участвует в одном направлении национального проекта - формировании движения рационализаторов из числа сотрудников предприятия и повышении квалификации работников с использованием инфраструктуры WorldSkills. Участники национального проекта могут пройти курс обучения для руководителей, получить помощь в выходе на экспорт, воспользоваться адресной поддержкой, а также другими видами поддержки, направленными на повышение эффективности бизнеса.

"Столица присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" в 2021 году. Он будет реализован в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Поддержкой в ближайшие три года смогут воспользоваться более 550 предприятий города. Им окажут безвозмездную помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" включает два направления. Одно из них - адресная поддержка, когда для предприятия разрабатывают индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов. Второе направление - системные меры поддержки, предусматривающие широкий спектр: от обучения до льготного финансирования.