Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев выросла на 26,4%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Fix Price по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - сентября увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 26,4% и достигла 14,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Согласно отчету компании, рентабельность по чистой прибыли составила 9,1% по сравнению с 8,9% и 7,7% за аналогичный период 2020 и 2019 годов соответственно. Выручка возросла в годовом сравнении на 24,3%, до 164 млрд рублей.

Розничная выручка за девять месяцев выросла на 25,8%, до 144,2 млрд рублей. Оптовая выручка увеличилась на 14,2%, до 19,7 млрд рублей. LFL продажи выросли на 9%. LFL трафик вырос на 5,8%, LFL средний чек вырос на 3,1%. Общее количество магазинов за девять месяцев увеличилось на 586, включая 495 магазинов под управлением компании и 91 магазин, работающий по франшизе. Общая торговая площадь магазинов, работающих под брендом Fix Price, увеличилась на 132,9 тыс. кв. м., отмечается в документе.

Валовая прибыль за девять месяцев увеличилась на 20,2% год к году, до 51,5 млрд рублей. Валовая маржа составила 31,4% по сравнению с 32,5% за девять месяцев 2020 года и 31,4% за девять месяцев 2019 года. EBITDA выросла на 21,5%, до 30,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне и составила 18,8%, по сравнению с аномально высоким значением 19,2% за девять месяцев 2020 года. Операционная прибыль выросла на 21,7%, до 22 млрд рублей. Операционная маржа составила 13,4% по сравнению с 13,7% за девять месяцев 2020 года, добавляется в материале.

Итоги III квартала

По итогам III квартала чистая прибыль по МСФО увеличилась на 84,2% и составила 5,1 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,8% по сравнению с 5,7% за аналогичным период 2020 г. Операционная прибыль выросла на 14,2%, до 7,9 млрд рублей. Операционная маржа составила 13,6% по сравнению с 14% в III квартале 2020 года, отмечается в документе.

Выручка за III квартал увеличилась на 17,8% год к году, до 57,9 млрд рублей благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж (LFL). LFL продажи выросли на 4,4% на фоне аномально высокого роста LFL продаж за аналогичный период прошлого года на уровне 20,6%. LFL средний чек вырос на 4,1% благодаря росту средней цены на единицу товара на фоне постепенной переоценки ассортимента и введения новых прайс-поинтов.

За III квартал общее количество магазинов увеличилось на 168 до 4 753 (из них 516 работают по франшизе), что соответствует прогнозу по чистому приросту магазинов на уровне приблизительно 730 магазинов за полный 2021 год. Общая торговая площадь магазинов, работающих под брендом Fix Price, увеличилась на 38,5 тыс. кв. м и составила 1 022,4 тыс. кв. м. EBITDA выросла на 17,1%, до 11 млрд рублей, что отражает рост валовой прибыли и тщательный контроль за расходами. Рентабельность по EBITDA незначительно сократилась, на 12 б. п., до 19%, за счет положительного эффекта операционного рычага, который позволил частично компенсировать давление на валовую рентабельность.

По состоянию на 30 сентября 2021 года общая сумма кредитов, займов и арендных обязательств компании составила 31,5 млрд рублей, увеличившись на 5,8 млрд рублей с начала года за счет дополнительных кредитных обязательств, которые компания взяла с целью выплаты дивидендов в период, когда характерны сезонно низкие объемы генерации денежных средств.

По состоянию на 30 сентября 2021 года, скорректированный чистый долг составил 27,7 млрд рублей, а скорректированный чистый долг на основе МСФО - 16,8 млрд рублей. Отношение скорректированного чистого долга к EBITDA на основе МСФО осталось на консервативно низком уровне 0,5x, что значительно ниже порогового значения 1,0x, заложенного в прогнозе компании, добавляется в отчете.

О компании

Fix Price - сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4,7 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд рублей, EBITDA - 36,8 млрд рублей, чистая прибыль - 17,6 млрд рублей (в соответствии с МСФО).