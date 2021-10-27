Более 5 млрд рублей направят на модернизацию сахарного завода в Бийске

БАРНАУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Проект по модернизации производства стоимостью более 5 млрд рублей будет реализован на Бийском сахарном заводе в Алтайском крае, сообщил на пресс-конференции в среду начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Реализация проекта позволит запустить переработку до 5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки в регионе, который является единственным от Урала до Дальнего Востока, где ее выращивают.

"Бийский сахарный завод был проблемным два-три года назад с точки зрения запуска нового производства. В настоящее время собственники завода реализуют проект по модернизации и реконструкции до 5 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Идет первый этап реализации проекта. Всего предусматриваются вложения более 5 млрд рублей. Перед собственниками стоит целый комплекс задач - кадровое и сырьевое обеспечение, вопрос нахождения потребителей продукции", - сказал Большаков.

О сроках запуска модернизированного производства, по данным властей, пока говорить преждевременно. Пока переработка свеклы в регионе, который является единственным по ее выращиванию от Урала до Дальнего Востока, ведется на единственном заводе - Черемновском.

"За последние три года средний валовый сбор сахарной свеклы составляет около 1 млн тонн. В этом году планируется, что урожай составит в пределах 1 млн 100 тонн сахарной свеклы, что для переработки и загрузки сахарного завода предостаточно. Завод оптимально работает и его технологический срок переработки это 100-110 дней, этого объема хватит на пять месяцев от начала переработки урожая", - отметил Большаков.

Также он уточнил, что в этом году по стране будет убрано свеклы больше, чем в прошлом году, поэтому сахара на рынок выйдет также больше, дефицита продукции не ожидается. В настоящее время уборка сахарной свеклы в крае завершена, около 400 тыс. тонн сырья уже переработано, выработано порядка 120 тыс. тонн сахара для полного закрытия потребности региона и поставок в другие субъекты.

Бийский сахарный завод был признан банкротом в марте 2016 года, он входил в холдинг "Изумрудная страна". С торгов предприятие было приобретено новосибирской компанией ООО "Санинвест". В свою очередь Черемновский сахарный завод, который сейчас является единственной площадкой переработки свеклы в крае, по итогам прошлого года произвел 183 тыс. тонн сахара-песка. Предприятие может перерабатывать 6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.