В Германии заявили, что "Северный поток - 2" создаст допмощности по транспортировке газа

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на голубое топливо, а также в случае проведения технических работ на других магистралях. Об этом заявила в среду ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

"С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран-членов, включая Германию, "Северный поток - 2" представляет собой новые, дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа", - отметила она. "Как новая магистраль "Северный поток - 2" создает больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы", - указала представитель Минэкономики.

Как считают в германском ведомстве, "Северный поток - 2", образно говоря, представляет собой новую трассу, которая поставляет газ из точки "А" в точку "Б" - из Россию в Германию, - [после чего он распределяется] по всей Европе". "С "Северным потоком - 2" после завершения процедуры сертификации со стороны Федерального сетевого агентства появляется новый трубопровод и новая инфраструктура для транспортировки", - отметила Барон, напомнив, что ЕС получает российский газ по разным маршрутам.

Во вторник Минэкономики ФРГ сообщило, что завершило разработку своего заключения по "Северному потоку - 2" и передало его в сетевое агентство. Ведомство отметило, что "приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС". Разработке заключения предшествовали консультации с соседними странами ЕС - Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. В министерстве уточнили, что "независимость оператора [трубопровода от поставщика] не была предметом заключения Минэкономики" и что "этот вопрос будет изучен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем в процессе сертификации".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.