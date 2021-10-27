Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев выросла на 26,3%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" в январе - сентябре 2021 года получила 14,7 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 26,3% превышает показатель за аналогичный период прошедшего года, говорится в материалах компании.

Выручка "Интер РАО" за отчетный период возросла в 2,6 раза, до 54,7 млрд рублей. В компании уточнили, что объем выручки достиг рекордного значения за последние 10 лет на фоне увеличения экспорта электроэнергии, а также роста реализации электроэнергии и мощности на оптовом энергорынке.

Валовая прибыль компании выросла в 4,2 раза, достигнув 20,4 млрд рублей.

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии группой "Интер РАО" в январе - сентябре 2021 года возросло в годовом выражении на 11,9%, до 86,47 млрд кВт⋅ч.

По данным "Интер РАО", на производственные показатели за девять месяцев повлиял вывод из эксплуатации третьего энергоблока Каширской ГРЭС, а также турбоагрегата и газотурбинной установки на Уфимской ТЭЦ-4. При этом во втором полугодии в эксплуатацию была введена Приморская ТЭС мощностью 195 МВт. На объем выработки также повлияла более низкая температура зимой 2021 года, позднее окончание отопительного периода, жаркая погода летом 2021 года, а также восстановление российской экономики после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отпуск тепловой энергии за отчетный период возрос на 12,8%, достигнув 28 млн Гкал.

Экспорт электроэнергии

Группа "Интер РАО" по результатам января - сентября 2021 года увеличила экспорт электроэнергии в 1,85 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 15,62 млрд кВт⋅ч.

При этом наибольший рост экспортных поставок пришелся на Финляндию - 3,2 раза, страны Балтии - 1,5 раза и Грузию - 2,9 раза.

В компании пояснили, что увеличение экспорта в страны Балтии и Финляндию обусловлено более холодной зимой и весной 2021 года, а также жаркой погодой летом на фоне низкой водности и низкого объема выработки ветряных электростанций. Увеличение поставок в Грузию связано со снижением производства электроэнергии национальными генерирующими объектами на фоне роста энергопотребления.

Наряду с этим, за январь - сентябрь экспорт в Китай возрос на 3,2%, в Казахстан - на 36,3%, в Монголию - на 68%, а в Азербайджан - на 9,7%.

При этом импорт электроэнергии за отчетный период вырос на 23,5%, в том числе из Казахстана на 32,5%, а из Литвы - на 58,9%.

О компании

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет порядка 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.