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Apple может грозить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

ФАС возбудила дело против компании из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore
© hanohiki/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

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"Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - отмечается в сообщении.

30 августа ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке после обращений пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, где отмечались случаи, в которых купить товар дешевле на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в магазине приложений App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за его пределами.

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