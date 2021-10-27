Apple может грозить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Ни тем ни другим. Чем обернулся спор Apple и Epic Games по платежам в App Store

"Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - отмечается в сообщении.

30 августа ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке после обращений пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, где отмечались случаи, в которых купить товар дешевле на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в магазине приложений App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за его пределами.