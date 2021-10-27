Время ведения торгов на Токийской фондовой бирже увеличат на полчаса

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа (ТФБ) приняла решение увеличить время ведения торгов на полчаса. Об этом в среду объявило руководство ТФБ.

Отмечается, что нововведение планируется осуществить через три года. Это станет первое увеличение времени ведения торгов на ТФБ за последние 70 лет. Таким образом со второй половины 2024 года торги будут вестись с 09:00 до 15:30 по местному времени (03:00-10:30 мск). Руководство ТФБ рассчитывает, что это поможет привлечь дополнительные инвестиции на рынок.

Токийская фондовая биржа была основана в 1878 году, в 1949 прошла обновление и ребрендинг. Ключевым индексом ТФБ является индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны.