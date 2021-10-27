"Мегафон" и Kismet Capital Group создадут компанию по управлению сотовыми вышками

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Мегафон" и Kismet Capital Group договорились о сделке, в результате которой будет создана независимая компания по управлению сотовыми вышками. Общий портфель превысит 22 тыс. башен, говорится в сообщении "Мегафона".

"Мегафон" и Kismet Capital Group договорились о сделке, в результате которой будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры. Компания будет создана на основе активов "Первой башенной компании" - 17 тысяч башен и опорных конструкций - и оператора "Вертикаль" - более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тыс. башен", - отмечается в сообщении.

В рамках сделки Первая башенная компания была оценена в 94,2 млрд рублей. В результате сделки "Мегафон" получит долю 25% в объединенной компании. Закрыть сделку планируется до конца 2021 года.