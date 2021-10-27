Курганские власти планируют сохранить авиасообщение с Санкт-Петербургом в 2022 году

ТАСС, 27 октября. Правительство Курганской области планирует сохранить в 2022 году новый авиарейс из Кургана в Санкт-Петербург и обратно, запущенный до конца года. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Вадим Шумков.

Ранее правительство Курганской области сообщало о планах запуска субсидированных рейсов до Санкт-Петербурга, которые будут осуществляться до 31 декабря. Маршрут Курган - Санкт-Петербург включен в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году, частично затраты авиаперевозчику будут возмещать федеральный и областной бюджеты.

"Уверен - прямое авиасообщение с Петербургом даст новый импульс и развитию бизнеса. Работаем вместе с коллегами, чтобы сохранить этот маршрут и в 2022 году", - написал он.

В среду аэропорт Кургана обслужил первый субсидированный рейс из Санкт-Петербурга. Самолет CRJ-100 авиакомпании "Руслайн" приземлился с 48 пассажирами на борту, сообщили в группе авиагавани во "ВКонтакте". Обратно улетели 50 пассажиров - это полная загрузка борта. Вылеты будут осуществляться один раз в неделю по средам.

Сейчас из аэропорта Кургана можно также улететь в Москву, а с конца апреля по конец сентября - и в Симферополь и Сочи.