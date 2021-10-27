"Ведомости": алкомаркеты в Москве приостановят работу с 28 октября по 7 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Алкомаркеты в Москве получили уведомления от управ и префектур районов столицы о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одной из алкогольных компаний.

Владельцы четырех сетей алкомаркетов также подтвердили изданию эту информацию. Как сообщил управляющий сети бутиков Wine Room Евгений Дьячков, копания получила такие письма от префектуры Юго-Западного административного округа Москвы, а также от управы Пресненского района. Заместитель генерального директора компании "Е-вино" Дмитрий Кузнецов рассказал об аналогичном уведомлении от управы района Кунцево. Владелец компании Winemafia Аарон Коффманн также подтвердил получение обращения одним из трех бутиков.

По словам собеседников газеты, власти Москвы ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021 года № 62-УМ, согласно которому с 28 октября по 7 ноября должны закрыться непродовольственные магазины. Такие предприятия "должны [приостановить работу], если у них нет более 30% товаров первой необходимости или продуктов", уточнил газете представитель департамента торговли и услуг Москвы.

Чтобы не попасть под ограничения, предприниматели планируют расширить ассортимент, пишет газета. "В крайнем случае, если окажется, что требования управ придется соблюдать, "Е-вино" готово расширить ассортимент, добавив крупы и другие востребованные продукты", - сообщил изданию заместитель генерального директора компании "Е-вино" Дмитрий Кузнецов.

Указом мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период в том числе приостанавливается доступ в салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, солярии, бани, сауны и другие подобные объекты.