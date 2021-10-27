Украина надеется стать центром Европы по производству и поставкам биометана

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает стать центром по производству и поставкам биометана в Европе, а также источником для ее энергетической безопасности. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"У Украины есть все шансы стать центром по производству и поставке биометана, а также источником энергетической безопасности для Европы" - приводит слова Лещенко официальный сайт министерства. В качестве аргументов министр привел принятый на Украине закон, направленный на развитие рынка биометана в стране, а также то, что у страны "есть все ключевые рычаги" для привлечения европейских инвестиций в производство этого вида топлива.

Лещенко утверждает, что развитие рынка биометана предоставит дополнительные возможности отечественным аграриям "благодаря сбережению средств на электроэнергию и использованию их для расширения собственного производства". Он пояснил, что они смогут получать альтернативный источник энергии за счет отходов и вторичных продуктов собственного производства и в результате использовать биометан вместо природного газа для производства тепловой и электрической энергии, а также как топливо для транспорта и сырье для химической индустрии.

"В условиях очень дорогих энергоресурсов - газа и электроэнергии - не только продовольственная безопасность, но и энергобезопасность невозможна без агросектора", - уверен министр. Кроме того, по его мнению, аграрный сектор "может существенно усилить НАК "Нафтогаз Украины" с точки зрения энергонезависимости".

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что Украина в течение 3-5 лет сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности. Он пояснил, что в настоящее время стране не хватает около 10 млрд куб. м газа в год, чтобы не нуждаться в его импорте.