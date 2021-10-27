Украина и Румыния дали Молдавии в долг газ для балансировки давления в сети

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украина и Румыния предоставили молдавским энергетикам в долг некоторые объемы газа для поддержания давления в газотранспортной сети. Об этом сообщила в среду пресс-служба газотранспортной компании "Молдоватрансгаз".

"Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления", - говорится в сообщении. Объемы поступившего газа в компании не сообщают.

Основным экспортером газа в республику является "Газпром". Однако контракт на поставку топлива истек в конце сентября, а в октябре "Газпром" зарезервировал для республики объемы, на уровне прошлого года. Молдавии этого не хватает, республика испытывает дефицит в размере 30% от своих потребностей. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну также сообщил о достигнутых в РФ договоренностях об увеличении поставок в последующий период.

Переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газ оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.