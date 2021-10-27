"Лаборатория Касперского" завершила сделку по приобретению компании Brain4Net

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" приобрела компанию-разработчика решений и сервисов для адаптации современных технологий под инфрастурктуру операторов связи Brain4Net. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Лаборатория Касперского" приобрела компанию Brain4Net. Это разработчик решений и сервисов, с помощью которых крупные предприятия и операторы связи адаптируют современные технологии, такие как SD-WAN (Software-Defined Wide-Area Network) и NFV (Network Functions Virtualization), под свою инфраструктуру. Команда Brain4Net присоединится к команде "Лаборатории Касперского" в качестве штатных сотрудников и будет работать над стратегией сетевой безопасности, пограничными сервисами безопасного доступа SASE (Secure Access Service Edge) и расширенной системой обнаружения и устранения угроз (XDR)", - говорится в сообщении.

В результате сделки "Лаборатория Касперского" сможет представить платформу, объединяющую защитные решения и технологии с процессом автоматизации управления сетями Brain4Net, а также развивать свою полномасштабную XDR-систему.

Уточняется, что совместная работа технологий SASE и XDR-платформы позволит предприятиям внедрить стратегию нулевого доверия, при которой решение о том, будет или нет предоставлен доступ, принимается в момент обращения к ресурсу.

"Мы рады объединить усилия с талантливой командой Brain4Net, которая создает зрелые технологии и сервисы мирового класса. Уверен, что ее знания и опыт в сочетании с нашими решениями и компетенциями в области анализа угроз помогут нам усилить линейку продуктов для корпоративной безопасности, а новые продукты помогут ИБ-специалистам ускорить процесс обнаружения киберугроз и их расследование, сократив среднее время реагирования", - приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрея Ефремова.

В свою очередь гендиректор Brain4Net Максим Каминский отметил, что распространение технологии SD-WAN нуждается в наглядном бизнес-сценарии, который ляжет в основу нового XDR-решения. "А выбор технологий Brain4Net подтверждает высокий уровень продуктов компании и компетенций команды. Совместно мы продолжим делать мир безопаснее и удобнее", - добавил он.

О Brain4Net

Brain4Net - инновационный разработчик SDN/NFV-решений для крупного и среднего бизнеса и операторов связи. Платформа B4N представляет собой решение для автоматизации управления сетью. Подход компании позволяет гибко настраивать корпоративные сети, улучшать сервис и снижать капитальные и операционные расходы для развертывания сетевой инфраструктуры и управления ею.