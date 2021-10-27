ЕЭК перенесла ввод электронных паспортов для тракторов и спецтехники на ноябрь 2022 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенесла ввод электронных паспортов самоходных машин - тракторов и спецтехники - на год, до ноября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"26 октября 2021 года коллегия ЕЭК приняла решение о продлении переходного периода введения механизма электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ) до ноября 2022 года. РФ на заседании коллегии поддержала это решение", - отметили в министерстве.

Минпромторг рассчитывает, что это позволит отработать бизнес-процессы, связанные с оформлением электронных паспортов на технику, ввозимую на единую таможенную территорию, а также адаптировать законодательства государств - членов Евразийского экономического союза.

"В то же время в России система электронных паспортов самоходной техники работает в пилотном режиме начиная с июля 2021 года. К системам электронных паспортов подключено порядка 160 ведущих предприятий - изготовителей машиностроительной продукции, реализовано более 250 единиц техники с ЭПСМ. Возможность регистрации техники с электронным паспортом есть во всех субъектах РФ", - отметили в министерстве.

Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт.