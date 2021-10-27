Сбор главной экспортной сельхозкультуры Томской области в 2021 году вырос на 17%

ТОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Аграрии Томской области получили рекордный урожай главной экспортной сельхозкультуры региона - рапса - 47 тыс. тонн в бункерном весе, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Кнорр.

С 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. В регионе возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств. Большая его часть вывозится после переработки в жмых и масло за пределы региона, в том числе за рубеж. В конце 2019 года губернатор Сергей Жвачкин поручил аграриям региона к 2025 году нарастить объем производства рапса с 28 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в год.

"Что касается высокомаржинальной культуры - рапса - в этом году мы получили рекордный урожай. Мы площадь посевов увеличили на 1 тыс. (га), а убрали 47 тыс. тонн. Это на 7 тыс. тонн больше, чем в 2020-м году (больше на 17,5%). Урожайность у нас составила 20,3 центнера с гектара", - сказал вице-губернатор.

Он отметил, что урожайность удалось поднять за счет технического оснащения и освоения технологий работы с рапсом.

Также Кнорр сообщил, что продукция из рапса, в частности, жмых и масло, которые производят в Томской области, составляет около 30% от общего объема экспорта продукции АПК из Томской области, основные потребители - Китай и другие азиатские страны.