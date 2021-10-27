ВТБ заявил, что пока не получал от Citi ответа по покупке розничного бизнеса в России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВТБ по-прежнему ожидает ответа от Citi по предложению госбанка о выкупе розничного бизнеса Ситибанка в России. Об этом на пресс-брифинге сообщил член ВТБ банка Дмитрий Пьянов.

"У нас нет пока новой информации по Citi. Мы предполагаем, что это связано с тем, что в условиях ограниченных ресурсов Citi с точки зрения дью-дилидженса "обслуживает" тех контрагентов и интересантов, которые предложили более выгодные условия, чем мы. Мы бы, по крайней мере, поступали бы так же. Поэтому мы, скорее всего, ждем своей очереди", - сказал Пьянов.

Ранее сообщалось, что ВТБ в конце августа направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение по покупке розничного бизнеса Citi в России.

В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. Позднее издание РБК писало, что в розничном бизнесе Ситибанка заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и "Тинькофф банк". Об этом изданию сообщили главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.