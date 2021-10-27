ВТБ заявил, что ЦБ может не продлить льготу по резервам, связанным с потерями на Украине

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России может не продлить для банков льготу по формированию резервов на потери по дочерним структурам на Украине, сообщил на брифинге журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы получили соответствующее недвусмысленное письменное разъяснение Центрального банка", - отметил он, говоря о резервах, связанных с потерями на Украине.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Банка России.

В марте 2017 года Украина ввела санкции в отношении пяти банков, которые принадлежали России. Под санкции попали Сбербанк, VS Bank, Проминвестбанк, ВТБ банк и БМ банк.

В конце 2018 года Нацбанк Украины объявил о введении временной администрации в украинской "дочке" ВТБ.