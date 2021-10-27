ВТБ ожидает повышение ЦБ ключевой ставки в декабре до 8% годовых

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВТБ ожидает, что Банк России повысит ключевую ставку в декабре еще на 50 базисных пунктов, до 8% годовых. Об этом на пресс-брифинге сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы ожидаем, что конец 2021 года мы закончим с ключевой ставкой 8% годовых. И будет наблюдаться очень медленное снижение в течение 2022 года до 7,5%", - сказал он, допустив, что в первом квартале следующего года ставка может превысить 8%.

Аналитики ВТБ также ожидают инфляцию в России по итогам года на уровне 7,6% и 4-5% в следующем году, добавил Пьянов.

Кроме того, по оценкам ВТБ, объявленные нерабочие дни незначительно повлияют на макроэкономические показатели. "Мы оцениваем, что локдаун недельной продолжительности влияет на динамику ВВП России как около -0,1 процентного пункта роста ВВП", - уточнил он.

Ранее Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п. п., до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении.