Молдавия объявила новый тендер на закупку 1,5 млн куб. м газа

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Молдавское госпредприятие Energocom объявило новый тендер на закупку 1,5 млн куб. м природного газа через точки соединения "Алексеевка" (Украина), "Тодирешть" (Румыния), Тогатино (Молдавия), Каушаны (Молдавия). Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочила Energocom закупить газ на молдавской границе <…> Поставщики приглашаются принять участие в тендере", - говорится в сообщении на сайте компании. Ранее аналогичные конкурсы на поставку 1 млн куб. м газа выиграла польская нефтегазовая компания PGNiG и голландская компания Vitol.

Как сообщила ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица, стоимость контрактов не разглашается, однако она дала понять, что цена 1 тыс. куб. м на уровне €1 тыс. В правительстве пояснили, что эти объемы направят на балансировку падения давления в газотранспортной сети республики.

Переговоры о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.