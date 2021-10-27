Экспорт рапсового масла на Алтае вырос в 1,6 раза на фоне демпфера по подсолнечному маслу

БАРНАУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Переработчики Алтайского края в 2021 году увеличили объем экспорта рапсового масла в 1,6 раза, что позволило компенсировать снижение объемов экспорта подсолнечного масла из-за введенного демпферного механизма, сообщил на пресс-конференции в среду начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

С 1 сентября в России заработал демпферный механизм на экспорт подсолнечного масла. Он будет действовать до 2022 года. В Алтайском крае подсолнечное масло на экспорт отправляют семь компаний.

"Любой демпфер влияет на объемы производства и экспорта, так как это ограничение, не позволяющее развивать направления экспорта, но наши переработчики, немного снизив объем экспорта подсолнечного масла, увеличили в 1,6 раза объемы экспорта рапсового масла. Это компенсировало объем экспорта масла из масличных культур. Объем экспорта масла рапсового составил порядка $23 млн за первые девять месяцев текущего года", - сказал Большаков, уточнив, что всего растительного масла, в том числе и подсолнечного, Алтайский край экспортировал на $42 млн.

По его данным, в регионе экспортом подсолнечного масла занимаются две крупные компании, "Благо" и "Меркурий", а также пять оптовиков. За девять месяцев текущего года экспорт растительного масла в регионе составил 32 тыс. тонн на общую сумму $42 млн. В 2020 году объемы экспорта рапсового масла составили 24 тыс. тонн на сумму $22 млн, подсолнечного - 23 тыс. тонн на $20 млн.

Руководитель отдела экспорта зерна и масличных культур Сибирского экспортного союза SEU", начальник отдела внешнеэкономической деятельности предприятия-экспортера "Меркурий" Светлана Бочарникова уточнила ТАСС, что экспортеры будут и дальше наращивать объемы поставок рапсового масла из-за увеличения спрос и отсутствия демпферного механизма, который действует в отношении экспорта подсолнечного масла в России до 2022 года.

"Мировой спрос на подсолнечное масло стабильно растет в последние годы, и Россия является одним из ключевых экспортеров, поставляющим более четверти всего объема. Из Алтайского края экспорт подсолнечного масла идет в основном в страны Центральной Азии и Китай. Сибирские заводы компании в Омске и Барнауле - основные площадки по производству рапсового масла, ключевым потребителем которого является Китай. В этом году рапсового масла нами экспортировано вдвое больше", - рассказал ТАСС директор по маркетингу ГК "Благо" Кирилл Мельников.