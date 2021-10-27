Бывший киевский завод "Большевик" продали за $54,1 млн

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года - завод "Большевик") продан на приватизационном аукционе за 1,429 млрд гривен (почти $54,1 млн). Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества (ФГИ) в среду в Facebook.

"Определен победитель аукциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (бывшее название "Большевик"). Самая высокая стоимость, которую участники торгов предложили за объект крупной приватизации, составляет 1 429 017 000 гривен", - говорится в нем. Всего к аукциону было допущено три участника, имя победителя не указывается.

Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн), таким образом, в течение торгов стоимость увеличилась почти на 3%.

По условиям аукциона, победитель торгов должен погасить задолженность по заработной плате и единому социальному взносу, обеспечить выполнение действующего коллективного договора, не допустить увольнения сотрудников в течение определенного срока.

Среди других обязательств - инвестиции в производство не менее 57 млн гривен ($2,16 млн) в течение трех лет, сохранение части имеющегося производственного потенциала, погашение долгов завода, которые составляют более 500 млн гривен (почти $19 млн).

О заводе

Завод "Большевик" основан в 1882 году предпринимателями-чехами Яковом Гретером и Иосифом Криванеко под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод", выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины. Во время обороны Киева 1941 года завод выпускал снаряды, противотанковые надолбы, броневики, ремонтировал танки и автомобили. В послевоенные годы на предприятии был освоен выпуск аппаратов для производства вискозы, с 1964 года - новая технология литейного производства.

В последнее время завод преимущественно сдавал помещения в аренду. В то же время здесь еще сохранялось производство различного крупногабаритного оборудования, машин и производственных линий для различных отраслей (резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной и других).

В 2020 году предприятие увеличило чистый убыток на 2,8% до 22,45 млн гривен (почти $850 тыс.).