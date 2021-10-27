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Песков заявил, что никакой политизации в переговорах России и Молдавии по газу нет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российско-молдавские переговоры по газу не подвержены политизации и носят исключительно коммерческий характер. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в британской газете The Financial Times ("Файнэншл таймс") о том, что Москва в переговорах с Кишиневом якобы выдвигает политические условия.

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