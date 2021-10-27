Минпросвещения предложило предприятиям софинансировать программу "Профессионалитет"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает предприятиям подключиться к финансированию программы "Профессионалитет", которая направлена на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей. Об этом в среду заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

"Предполагается вкладывать серьезные деньги в развитие материально-технической базы пилотных колледжей, 30 млрд рублей на ближайшие три года предусмотрено в бюджете РФ. Но эти деньги не могут работать без софинансирования со стороны предприятий и конкретных отраслей. Именно тогда, когда возникает софинансирование, возникает и заинтересованность предприятий, и ответственный подход к подготовке этих кадров", - заявил Бугаев.

По его словам, в рамках программы министерство даст работодателям возможность определять, какой специалист им нужен.

Также программа предполагает создание на базе колледжей производственных участков, где студенты смогут на конкретном оборудовании, на котором они будут в дальнейшем работать, оттачивать свои навыки.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября 2022 года.