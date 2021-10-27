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Пострадавший из-за наводнения в Крыму бизнес получит выплаты

Предприниматели получат по 6 тыс. рублей на квадратный метр

ТАСС, 27 октября. Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Крыму, получат выплаты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Ожидаем до пятницы согласования правительства РФ. <...> Деньги получат все, кто пострадал от ЧС в результате наводнения по территории Республики Крым, имею в виду бизнес", - сказал он.

Аксенов уточнил, что процесс затянулся из-за долгого согласования документов, но он повторно обсудил ситуацию с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и документы на имя премьер-министра уже готовы и согласованы. "По выплатам, по бизнесу - по 6 тыс. рублей на квадратный метр", - добавил Аксенов.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. В июне основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, в июле - на Бахчисарайский район. В середине августа сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Царский и Мелек-Чесменский курганы приостановили прием туристов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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