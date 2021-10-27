Около 13,5 млрд рублей заложат в бюджете Крыма на реализацию нацпроектов в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Объем финансирования национальных проектов в Крыму в 2022 году составит 13,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщила на заседании совета министров республики вице-премьер - министр финансов региона Ирина Кивико, представившая проект республиканского бюджета.

"Финансовое обеспечение реализации национальных проектов в проекте закона планируется в следующих объемах: на 2022 год - 13,5 млрд рублей, на 2023 год - 12,2 млрд рублей, на 2024 год - 13,3 млрд рублей", - сказала Кивико.

В 2022 году наибольшее финансирование будет направлено на реализацию национальных проектов "Безопасные и качественные дороги" (4,8 млрд рублей) и "Демография" (4,4 млрд рублей). На реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" предполагается направить 990,4 млн рублей, на "Здравоохранение" и "Образование" - по 1,0 млрд рублей, на нацпроект "Экология" - 816,1 млн рублей.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.