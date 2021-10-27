В Минэкономики ФРГ видят признаки стабилизации энергорынков

"Надеемся, что развитие цен на энергоносители выйдет на плато, успокоится и в некоторых областях пойдет на спад. Для этого есть признаки. Хотелось бы, чтобы развитие цен стало более предсказуемым", - сказал он в среду журналистам в Берлине. Альтмайер не стал говорить о том, какое влияние будет иметь запуск "Северного потока - 2". Министр подчеркнул, что Россия в этой ситуации не нарушала контракты.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 000 за тыс. куб. м и почти достигли $2 000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации.