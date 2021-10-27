Минпросвещения рассказало, сколько студентов колледжей в РФ изучают креативную экономику

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 400 тыс. студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО) в РФ, изучают креативную экономику. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в среду.

"Мы провели анализ и только сейчас в системе СПО порядка 400 тыс. студентов так или иначе осваивают дисциплины, связанные с креативной экономикой", - сказал он на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

По словам Бугаева, ключевыми партнерами министерства в этом вопросе являются движения ArtMasters и Worldskills. "На мой взгляд, коллегами сделано очень много для пропаганды правильного отношения к рабочим профессиям. Во многом отношение изменившееся сейчас среди молодежи к рабочим профессиям связано именно с деятельностью союза Worldskills. Мы и дальше будем поддерживать и оказывать всяческое содействие", - заключил он.

Чемпионат ArtMasters реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, а также правительства Москвы.

Россия официально вступила в международное движение Worldskills International (WSI) 17 мая 2012 года во время проведения генеральной ассамблеи WSI, став 60-й страной - членом организации. Среди ключевых задач деятельности агентства "Ворлдскиллс Россия" - содействие выбору профессии гражданами, формирование новой производственной культуры в целях повышения производительности труда, создание социальных лифтов, развитие профессиональных и экспертных сообществ, повышение квалификации кадров, продвижение передовых стандартов подготовки кадров.