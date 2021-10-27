В ООН указали на риск падения урожайности на 80% к 2050 году в восьми странах Африки

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Урожайность в некоторых районах в восьми странах Африки может сократиться на 80% к 2050 году из-за климатических условий. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) - специальной структуры ООН, созданной для оказания помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности.

В документе отмечается, что "неустойчивые погодные условия, засушливая погода и повышение температуры на 2°C окажут разрушительное воздействие на урожайность основных и товарных культур, выращиваемых мелкими фермерами в некоторых районах Анголы, Лесото, Малави, Мозамбика, Руанды, Уганды, Замбии и Зимбабве" при отсутствии изменений "в сельскохозяйственной практике или глобальной политике".

МФСР предупредил, что грядущая 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Великобритании не сможет добиться долгосрочных результатов, если "мировые лидеры продолжат отдавать приоритет смягчению последствий изменения климата и пренебрегать инвестициями в адаптацию к ним".

Двухнедельная климатическая конференция COP-26 начнет работу 1 ноября в Глазго. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Шотландию прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.