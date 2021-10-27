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"Яндекс" повысил прогноз по выручке в 2021 году до 340-350 млрд рублей

"Яндекс" повысил прогноз по выручке в 2021 г. с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. - компания.

Кировская область планирует снизить госдолг в следующие три года на 11%
Госдолг региона к 2024 году составит 20,8 млрд рублей
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