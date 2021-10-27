{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские операторы отметили рост трафика на госуслугах после объявления нерабочих дней

В частности, число посещений портала выросло в среднем в два раза с начала октября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Мегафон", МТС и "Билайн" зафиксировали увеличение трафика на портале госуслуг после объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Аналитики "Мегафона" зафиксировали рост трафика на портале госуслуг. В прошедшие выходные он вырос на 40% по сравнению с уик-эндом неделей ранее", - говорится в сообщении.

В МТС также отметили увеличение трафика своих абонентов на портал на 17% за последние семь дней по сравнению с первой неделей октября.

В пресс-службе "Билайна" зафиксировали рост числа посещений госуслуг в среднем в два раза с начала октября.

Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона дни нерабочих дней варьируются по решению местных властей. В Москве нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.

Теги
Россия
Кировская область планирует снизить госдолг в следующие три года на 11%
Госдолг региона к 2024 году составит 20,8 млрд рублей
Читать полностью