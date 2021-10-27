Кировская область планирует снизить госдолг в следующие три года на 11%

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают снизить объем госдолга региона к 2024 году до 20,8 млрд рублей или на 11% от уровня 2021 года, сообщила ТАСС министр финансов региона Лариса Маковеева.

"Госдолг по итогам 2021 составит 23,4 млрд рублей. Незначительное увеличение прогнозируется в 2022 году со снижением к 2024 году. Общий объем государственного долга Кировской области с 2022 по 2024 год снизится с 24,2 млрд рублей до 20,8 млрд рублей. Снижение объема государственного долга предполагается осуществить за счет собственных средств областного бюджета", - сказала Маковеева.

В 2015-2016 годах объем госдолга Кировской области приближался к 100% от объема собственных доходов. Область приняла участие в федеральной программе по частичному замещению коммерческого долга бюджетным и программе реструктуризации бюджетных кредитов, чтобы снизить долговую нагрузку и расходы на обслуживание долговых обязательств.

По данным правительства области, за четыре года удалось снизить долговую нагрузку более чем на 22%. Обслуживание государственного долга сейчас обходится региональному бюджету в пределах 500 млн рублей в год, при этом четыре года назад этот показатель приближался к миллиарду рублей.

По словам Маковеевой, в 2022-2024 годах предусмотрен возврат реструктурированных бюджетных кредитов в общей сумме 2,8 млрд рублей, а также возврат задолженности по кредитам кредитных организаций.