ЦБ РФ может не продлить для банков льготу по резервам, связанным с потерями на Украине

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России может не продлить для банков льготу по формированию резервов на потери по дочерним структурам на Украине, сообщил на брифинге журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы получили соответствующее недвусмысленное письменное разъяснение Центрального банка", - отметил он, говоря о резервах, связанных с потерями на Украине.

В пресс-службе ЦБ РФ ТАСС подтвердили, что не планировали продлевать послабления по резервам, связанным с украинскими активами. При этом в регуляторе уточнили, что послабления прекратили свое действие в прошлом году.

"Послабления по резервам в отношении украинских активов действительно истекли в прошлом году, и мы не планировали их дополнительно продлевать. Они и так действовали долго, с 2014 года, и у банков было более чем достаточно времени, чтобы постепенно создать необходимые резервы. Некоторые банки это уже давно сделали. Также в этом году прибыль банков ожидается рекордной, так что проблем с дорезервированием возникнуть не должно", - сказали в пресс-службе.

В марте 2017 года Украина ввела санкции в отношении пяти банков, которые принадлежали России. Под санкции подпали Сбербанк, VS Bank, Проминвестбанк, ВТБ банк и БМ банк.

В конце 2018 года Нацбанк Украины объявил о введении временной администрации в украинской "дочке" ВТБ.