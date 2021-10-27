Доходы бюджета Архангельской области в 2021 году увеличили на 7,4 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду приняли в двух чтениях поправки в региональный бюджет, в соответствии с которыми доходы областной казны в 2021 году возрастут на 7,44 млрд рублей и составят 108,4 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Расходы областного бюджета увеличатся на 4,628 млрд рублей и составят 116,55 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 8,15 млрд рублей.

"Доходная часть областного бюджета увеличена на 7 млрд 442 млн рублей. В результате данных изменений доходы областного бюджета на 2021 год в целом составят 108 млрд 407 млн рублей. Расходы областного бюджета увеличатся на 4 млрд 628 млн рублей и составят 116 млрд 551 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на ремонт дорог, медицину и образование", - сказали в пресс-службе.

Доходная часть бюджета увеличена за счет роста налоговых и неналоговых доходов. По налогу на прибыль организации дополнительно получено 5,3 млрд рублей. Налог на добычу полезных ископаемых принес свыше 583 млн рублей. По налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, дополнительно поступило 172 млн рублей.

Распределение средств

"2,8 млрд рублей направили на погашение дефицита бюджета, почти 1,5 млрд выделили на госрегулирование тарифов, более 500 млн - на финансирование медицинских учреждений, на льготное лекарственное обеспечение - 150 млн рублей. Дополнительные средства пойдут на школы, ФАПы и другие объекты социальной сферы", - сказал журналистам председатель комитета областного собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

Из федерального бюджета поступил трансферт в 1 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Из них 300 млн рублей запланированы на реконструкцию трассы Архангельск - Онега. Для ремонта дорог в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Приморском и Устьянском районах выделено 482 млн рублей. На субсидии организациям воздушного транспорта региона направлено более 98 млн рублей, еще 74 млн рублей составят субсидии на железнодорожные пассажирские перевозки.

Более 112 млн рублей будет направлено на льготы педагогам на селе. Еще 73 млн рублей выделено на компенсацию платы за детские сады. Городу Коряжме выделено 14 млн рублей для капитального ремонта школы № 4. Областная пожарная служба получит 5,8 млн рублей на оснащение подразделений аварийно-спасательных служб, а на обеспечение деятельности добровольных пожарных выделено 1,3 млн рублей.