Власти Кировской области намерены увеличить финансирование агропрома в 2022 году на 27%

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в 2022 году увеличить финансирование агропромышленного комплекса на 27%, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"На реализацию государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" в 2022 году предусмотрено 2,1 млрд рублей, что выше уровня первоначального плана 2021 года на 27,6%, рост на 463,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, средства пойдут на возмещение части затрат на развитие отраслей растениеводства и животноводства, возмещение процентных ставок по кредитам и займам, на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования, поддержку малых форм хозяйствования. Продолжится реализация подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", направленной на благоустройство сел, улучшение жилищных условий граждан, развитие транспортной инфраструктуры.

Также начнется реализация нового направления по созданию современного облика сельских территорий с финансированием в размере 446,3 млн рублей. В Шабалинском районе построят спорткомплекс, электрические сети уличного освещения, купят автобус для спортивной школы. В Немском районе начнется строительство многофункционального центра дополнительного образования, культуры и досуга, газораспределительных сетей, реконструкция системы водоснабжения.

Как ранее отметила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, на долю сельского хозяйства приходится около 7% валового регионального продукта. В 2021 году в пятнадцати районах области был введен режим ЧС из-за гибели посевов от засухи, объем производства продукции растениеводства снизился на 14%. При этом рост в 2,5% ожидается по итогам года в животноводстве. Власти рассчитывают, что в 2022 году объемы производства в сельском хозяйстве выйдут на уровень 2020 года.