В МИД Франции поддержали мораторий в РФ на проверку виноделов по сертификации продукции

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер поддерживает решение правительства РФ отложить до конца 2021 года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хорошая новость для наших производителей шампанского и вин: в итоге наших переговоров Россия ввела мораторий на применение своего закона о виноградарстве и виноделии до 31 декабря", - написал он. "Мы продолжим усилия по долговременной защите интересов наших производителей", - заявил Риестер.

Во вторник из сообщений на официальном портале правовой информации стало известно, что правительство России отложило до конца 2021 года проверки компаний по сертификации винодельческой продукции.

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки о госрегулировании алкогольной продукции, которые призваны унифицировать термины и определения, а также требования к ней. В связи с его принятием многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию, нанесенную на этикетки, а также принятия новых деклараций о соответствии на винодельческую продукцию, что требует временных и финансовых затрат.

Франция входит в число ведущих мировых экспортеров вина.