В ЦБ дали прогноз по инфляции на конец 2021 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Инфляция в России на конец 2021 года, скорее всего, будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 7,4-7,9%. Об сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года в 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза", - сказал он.

Глава департамента при этом подчеркнул, что прогноз на 2022 год остается неизменным - 4-4,5%. "Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер", - пояснил он.