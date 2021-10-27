Московский "Техноспарк" вновь занял первое место в рейтинге эффективности технопарков

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский нанотехнологический центр "Техноспарк" вновь занял первое место в рейтинге эффективности технопарков Ассоциации кластеров и технопарков России, сообщила организация.

В рейтинг вошли 40 технопарков. Всего в России действует 183 технопарка, из 88 промышленных парков 66 успешно функционируют, а 22 находятся в процессе создания.

"Лидерами VII Национального рейтинга технопарков России стали: Нанотехнологический центр "Техноспарк" (1 место), Технопарк в сфере высоких технологий "Morion Digital" (2 место) и Технопарк высоких технологий Свердловской области "Университетский" (третье место)", - говорится в сообщении. "Техноспарк" занимал первое место в рейтинге и в прошлом году.

"Результаты показали, что технопарки - точка входа для локализации производства. Снижение издержек и снятие инфраструктурных барьеров способствует интенсивному выпуску конкурентоспособной продукции, в том числе с экспортным потенциалом," - сказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2021 году в основе рейтинга находится 21 показатель, детализированный по 5 группам, в 2022 году в связи с изменениями законодательства методика будет скорректирована. "Определено, что резиденты всех технопарков, участвующих в рейтинге, демонстрируют высокие темпы роста по ключевым показателям деятельности: темп роста выручки резидентов в 2019-2020 гг. составил 26,21%, затраты резидентов на НИОКР выросли более чем в 1,86 раза, темп роста численности работников резидентов - 17,13%", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор победившего "Техноспарка" Олег Лысак, специализацией технопарка является робототехника, фотовольтаика, гибкая электроника, генетика и биотех.