Египет после шестилетнего перерыва запустил прямые рейсы из Шарм-эш-Шейха в Луксор

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Египетский национальный перевозчик Egypt Air возобновил в среду после шестилетнего перерыва прямые авиарейсы из города Шарм-эш-Шейха в Луксор на юге страны. Об этом сообщила авиакомпания.

Как отметила пресс-служба Egypt Air, полеты из курортной зоны в Луксор (древнюю столицу Фивы), где расположены древнеегипетские памятники, храмы и царские гробницы, являются частью программы по продвижению иностранного туризма. В соответствии с разработанным расписанием, самолеты будут вылетать из Шарм-эш-Шейха в семь часов утра и возвращаться обратно вечером, в течение дня туристы успевают осмотреть основные достопримечательности города, включая Долину царей, Карнакский храм, Луксорский храм. Пока рейсы будут осуществляться один раз в неделю, но в зависимости от спроса возможно увеличение частоты полетов, указали в авиакомпании. Стоимость билета в оба конца - 1 800 ег.ф. (около $115).

Полеты между Щарм-эш-Шейхом и Луксором были прекращены в декабре 2015 года после унесшей жизни 224 человек авиакатастрофы российского самолета компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

После возобновления 9 августа этого года чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами спрос на отдых на Красном море резко увеличился. По данным туроператоров, на ноябрь в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе забронировано большинство номеров.