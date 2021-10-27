На Украине запустили скважину газа с дебитом почти 0,4 млн куб. м в сутки

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Новая скважина запущена на Яблунивском месторождении газа в Полтавской области на Украине, суточный дебит которой составляет 365 тыс. куб. м. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз Украины" в среду.

"По итогам испытаний новой скважины номер 336 Яблунивского месторождения мы получили дебит 365 тыс. куб. м в сутки. Испытания и исследования продолжаются", - проинформировала компания.

Бурение скважины осуществлялось с мая по октябрь 2021 года, ее проектная глубина 5 070 м.

Яблунивское месторождение является одним из крупнейших на Украине. Его изначальные запасы оценивались в 117 млрд куб. м и 18 млн тонн жидких углеводородов (конденсата и нефти). Месторождение находится в активной стадии разработки. По разным оценкам, остаточные запасы газа на нем составляют от 30% до 48%.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина в течение трех-пяти лет сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности. По его словам, в настоящее время стране не хватает около 10 млрд куб. м газа в год, чтобы не нуждаться в его импорте.